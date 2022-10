Pais de Gladson fazem aniversário de casamento e governador deixa declaração emocionante

Em comemoração aos 45 anos de matrimônio dos pais, o governador do estado do Acre, Gladson Cameli, postou uma mensagem emocionante, no final da noite desta sexta-feira (14) em que expõe a admiração e o respeito por Eládio e Linda Cameli.

“Meus pais celebram uma união que foi construída e fortalecida através de superação de muitas lutas, mas sobretudo pela fé, alegria e esperança na vida e na família”, escreveu o chefe do Executivo estadual.

“São gerações que carregam as marcas do amor e da força que eles nos dão como herança. Parabéns, meu pai e minha mãe! Deus abençoe e proteja os senhores. Amo vocês!”

Veja a publicação completa: