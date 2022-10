País tem 31 mil vagas em 243 concursos, com salários até R$ 28 mil

O Brasil tem mais de 31 mil vagas, para todos os níveis de escolaridade, em 243 concursos com inscrições abertas nesta segunda-feira (31/10). O certame para o Ministério Público de Roraima (MPRR) tem o maior salário entre as oportunidades disponíveis: R$ 28.724,40. As vagas são para provimento imediato.

Para o concurso do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), que selecionará analistas e técnicos, há 366 vagas imediatas e para cadastro reserva. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é a banca responsável pela seleção. As inscrições ficam abertas até 8 de novembro.

As taxas de inscrição são de R$ 90, para candidatos ao cargo de analista, e de R$ 80, para técnicos. As provas estão previstas para ocorrer em dezembro. A remuneração chega a R$ 6.437,50, para nível superior, e a R$ 4.650, para nível médio.

Confira 10 dicas de preparação para provas de concursos

PPGG

A Secretaria de Economia lançou edital do concurso para o setor de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal (PPGG). São 1,4 mil vagas, sendo 250 imediatas, e 1.150, para cadastro reserva. O salário chega a R$ 7.760.

As inscrições ocorrem exclusivamente pelo site do Iades. O prazo vai das 8h de 14 de outubro até as 22h de 20 de novembro, com taxas entre R$ 54 e R$ 79, a depender do cargo escolhido. As provas objetivas e discursivas estão previstas para dezembro de 2022.

Secretaria de Educação

A Secretaria de Educação está com inscrições abertas do certame para com 1,4 mil vagas para os cargos de analista em políticas públicas e gestão governamental e gestor em políticas públicas e gestão governamental. Os salários são de R$ 4.940,00 e R$ 7.760,00, respectivamente.

Para se inscrever é necessário acessar a página eletrônica do IADES, até 20 de novembro. As provas escritas (objetivas e discursivas) serão aplicadas provavelmente em 18 de dezembro, nos turnos da manhã e da tarde, conforme o cargo em disputa

Confira outras oportunidades

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Níveis médio e técnico

386 vagas

Salário: de R$ 4.360,83 a R$ 7.175,30

Inscrições: até 8 de dezembro

Secretaria de Economia do Distrito Federal

Níveis médio e superior

224 imediatas + 618 para cadastro reserva

Salário: até R$ 10.670

Inscrições: até 30 de novembro

Procuradoria Geral de Santa Catarina

Nível médio e superior

61 vagas

Salário: de R$ 9.142,40 a R$ 11.235,24

inscrições: até 3 de novembro