Palmeiras vence Bota com um a menos e abre dez pontos de vantagem na ponta

O Palmeiras fez o que se espera de um time que disputa o título. Mesmo fora de casa, impôs seu jogo e conseguiu vencer, de virada, o Botafogo por 3 a 1, no estádio Nilton Santos. Nem mesmo a expulsão de Zé Rafael trouxe intranquilidade ao time paulista.

O resultado deixa o Palmeiras ainda mais líder do Brasileirão, com 63 pontos, dez à frente do segundo colocado, o Internacional, e faz com que até o mais desconfiado dos palmeirenses comece a vislumbrar a conquista do título como algo bastante palpável. Na próxima rodada, o Verdão encara o Coritiba, em casa, na quinta-feira (6).

Resultado à parte, a atuação do time de Abel Ferreira foi excelente. Mesmo tendo saído atrás no placar, o Palmeiras nunca foi pior em campo e ganhou a partida de maneira incontestável. O Botafogo, que ensaiou um bom começo, foi rapidamente envolvido e assistiu atônito ao rival construir seu placar.

Com a derrota, o Botafogo estaciona no meio da tabela, na décima posição, com 37 pontos. Seu próximo compromisso será diante do Avaí, em Florianópolis, também na quinta.

Cronologia do jogo

O Botafogo abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com belo chute de Tiquinho de fora da área. O Palmeiras empatou pouco tempo depois, aos 26′, com Scarpa cobrando pênalti. Aos 36′, foi a vez de Mayke balançar a rede, após boa jogada de Piquerez pela esquerda. Na segunda etapa, Dudu ampliou, aos 14′, após cruzamento de Rony.