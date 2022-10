Pantanal: Elenco se despede dos personagens; veja as declarações

Em agosto de 2021, iniciavam-se as gravações da nova versão de “Pantanal“, mais de 30 anos após a exibição da versão original, escrita por Benedito Ruy Barbosa. Desta vez, o texto ficou nas mãos de Bruno Luperi, neto de Benedito, que adaptou a obra icônica para os tempos atuais, trazendo uma nova roupagem para temas já abordados por seu avô, como a preservação do meio ambiente, o machismo e o preconceito.

Para além da trama, o público se sentiu ainda mais próximo dos personagens ao acompanhar os bastidores por meio das redes sociais do elenco, assistindo bem de perto as viagens ao Pantanal, as brincadeiras nos Estúdios Globo e os encontros fora do trabalho desta turma pantaneira.

As gravações encerraram na sexta-feira, 30 de setembro, e além do registro de mais uma novela que marca a história da teledramaturgia brasileira, o elenco, já saudoso, tem uma pá de lembranças que jamais sairá de sua memória.

Por isso, a TV Globo reuniu algumas delas em relatos emocionantes e fotos do casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes), que marcam os momentos finais da novela, e OFuxico mostrará todos as vocês. Confira!