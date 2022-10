Pantanal: Tadeu descobre que não é filho de Zé Leôncio

Em “Pantanal“, novela exibida pela Rede Globo, Tadeu (José Loreto) foi criado por Zé Leôncio (Marcos Palmeira), mas não é filho biológico do peão.

No capítulo de quinta-feira, 6 de outubro, o rapaz escuta uma conversa de Zé Leôncio com Filó (Dira Paes) e descobre toda a verdade. Revoltado com a mentira, Tadeu decide ir embora da fazenda e deixa todos desesperados.

SAIBA MAIS O QUE ACONTECE NO CAPÍTULO DE PANTANAL

Renato não se intimida e diz que vai acusar Zé Leôncio de ser o mandante da morte de seu pai. Marcelo chega a tempo de impedir o irmão, diz que esteve na delegacia em Campo Grande e conta a ele quem foi seu pai e todos os crimes que cometeu.

Chocada com os últimos acontecimentos, Mariana diz que pretende voltar a viver no Rio de Janeiro assim que os apartamentos fiquem prontos. Zé Leôncio volta para casa realizado ao lado de seus três filhos.

Ele toca o berrante para avisar Filó que está chegando e fica surpreso ao ouvir o som do berrante de seu pai. Muda conta para Tibério que espera um filho dele e deixa o peão emocionado. Zé Leôncio diz para Filó que agora tem certeza que o Velho do Rio é seu pai.

Zefa segue o conselho de Irma e faz chantagem para tentar convencer Tadeu a se casar com ela. Irma, Zé Lucas e Zé Leôncio vão até Campo Grande para comprar as alianças e os vestidos de noiva.

Filó ainda não acredita que está prestes a realizar o grande sonho da sua vida. Zé Lucas diz para o irmão, Joventino, que o projeto da chalana –escola é o primeiro passo para sua carreira política. Irma entrega a Zefa seu vestido de noiva, mas ela não acredita que Tadeu mude de ideia.

Enquanto isso, Joventino e Zé Lucas tentam convencer o irmão a se casar, mas ele continua irredutível. Zé Leôncio não consegue esquecer o toque do berrante e não se conforma por não conseguir ver o Velho do Rio. Tadeu, Joventino e Zé Lucas vão até a fazenda vizinha para devolver a arma.

Tadeu entrega a arma para Renato e os três irmãos dizem que querem viver em paz. Marcelo pede desculpas em nome do irmão. Guta, Zuleica e os filhos ficam perplexos quando Joventino conta que Tenório foi morto pelo homem que ele capou.

Tadeu ouve uma conversa entre Filó e Zé Leôncio e descobre que não é seu filho. Revoltado por ter sido enganado ele arruma suas coisas e vai embora da fazenda. Filó estranha a demora do filho e Irma afirma que está acontecendo algo muito sério com ele.

Zé Lucas conversa com os peões e volta dizendo que Tadeu foi embora. Filó entra em desespero e Zefa não se conforma de ter sido abandonada. Tadeu, pela primeira vez, encontra o Velho do Rio.

“Pantanal” estreou na Rede Globo no dia 28 de março, substituindo “Um Lugar Ao Sol”. A trama foi adaptada por Bruno Luperi e conta com a direção de Rogério Gomes. A história é um remake da novela homônima que foi ao ar na TV Manchete em 1990. A trama original foi criada e escrita por Benedito Ruy Barbosa.