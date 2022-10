Paris Hilton consultou 7 médiuns para tentar encontrar pet perdido

Paris Hilton está tentando de tudo para encontrar sua cachorrinha Diamond Baby, que está desaparecida há cerca de três semanas. A socialite, de 41 anos, recorreu à ajuda de sete médiuns especialistas em animais de estimação e revelou que todos afirmaram que seu pet está vivo.

Em seus Stories do Instagram, a DJ desabafou: “Neste momento, a esperança é a única coisa que me faz passar”. Em seguida, ela pediu aos fãs que “por favor, fiquem de olho na minha garotinha. Se você a vir, por favor, tenha um coração e entre em contato comigo e você receberá a recompensa completa”.

Em uma tentativa de resgatar Diamond Baby, Paris está oferendo US$ 10 mil, o equivalente a R$ 51,3 mil, para quem encontrar a chihuahua e levar até ela. Na publicação feita nessa segunda-feira (3/10), ela disse que queria aumentar a recompensa para um valor “muito maior”, mas que foi advertida contra isso por sua equipe de segurança.

Desaparecimento

Hilton deu a notícia de que Diamond Baby estava desaparecida em 14 de setembro, dizendo que a cadelinha escapou quando um caminhão de mudança deixou uma de suas portas abertas. Ela também revelou ter contratado um detetive e um encantador de animais para tentar encontrar a cachorrinha.

“Eu estava com medo de divulgar um boletim com as informações para o público porque as pessoas podem ser cruéis e eu me preocupo com a segurança dela, mas estou desesperada e quanto mais tempo passa, sinto que menores são as chances de eu encontrá-la. Se você tem qualquer dica sobre o paradeiro dela ou acha pode a ter visto, por favor mande um e-mail. Será oferecida uma grande recompensa pelo retorno dela, sem nenhuma pergunta. Por favor entre em contato se você souber de alguma coisa e fiquem de olho”, disse a atriz, em tom de desespero no dia 14.