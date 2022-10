Partidos do campo progressista e movimentos organizam atos de apoio a Lula no Acre

Organizações sociais, sindicais, populares, culturais e partidos progressistas que integram o “Movimento Lula Presidente” realizaram a primeira plenária estadual para organização da campanha no 2º turno.

A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac) foi a anfitriã do encontro, na noite de quarta-feira, 5. Entre muitos diálogos, foi encaminhado à realização de uma ampla campanha em todo o Acre e a realização de atos pró-Lula.

O professor Nilson Euclides, candidato a governador do Acre pelo PSOL, fez um chamamento “Não é o momento de recuar e ter medo, mas precisamos estar juntos. Os nossos momentos têm de ser coletivos, mas não vamos ter medo de colocar que somos Lula, somos democracia. Temos que ocupar, onde pudermos colocar um adesivo, levantar uma bandeira, dialogar.”

O presidente do Partido dos Trabalhadores, Cesário Braga, falou do desafio nessa campanha de 2º turno. “Desde que assumimos a campanha do presidente Lula nosso esforço é para construir um ambiente plural onde os partidos progressistas e movimentos sociais, sindicais e culturais assumam as tomadas de decisão. Não é só mais uma eleição o que está em jogo é a democracia e o enfrentamento ao modelo econômico excludente que espalhou pelo Brasil miséria e pobreza”, frisou.

A professora doutora Letícia Mamed, presidente da ADufac, disse que a entidade é reconhecida por jamais fugir de seu compromisso histórico, e que este é mais um ao longo de quatro décadas de história. “Cabe a ADufac que representa os professores universitários, compor esse grupo plural que hoje se firma aqui, como representante de uma causa que é a causa pelo Brasil social, plural, democrático, que é uma das grandes bandeiras históricas do movimento docente federal”.

Entre outros encaminhamentos, o “Movimento Lula Presidente” deliberou um ato na próxima sexta-feira, 7, chamado “Sextou com Lula”, que vai acontecer no Novo Mercado Velho, às 16h com adesivaço, em baixo da ponte metálica e com intervenções políticas a partir das 17h próximo a passarela Joaquim Macedo.