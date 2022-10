Passageiro é preso transportando drogas em táxi no interior do Acre

Um homem, ainda não identificado, foi preso acusado de tráfico de drogas ao transportar 7 kg de skunk em um táxi, na manhã deste domingo (9), no km 28 da BR-364, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de Policiais do Comando de Operações Especiais (COE), Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Acre, o acusado estava dentro de um táxi (lotação) como passageiro juntamente com outras cinco pessoas, com destino a Rio Branco, quando acabou sendo abordado em uma barreira policial. Durante a revista veicular, foi possível encontrar a droga dentro da bolsa do suspeito, que prontamente assumiu a propriedade dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes de Epitaciolândia, juntamente com 7 kg de skunk apreendidos, para serem tomadas as medidas cabíveis.