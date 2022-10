Pe Lanza, ex-vocalista do Restart, faz show em Manaus 11 anos após polêmica

Depois de 11 anos, finalmente, fãs do Restart vão poder viver, de forma parcial, a sensação de um show da banda, em Manaus . Pe Lanza, ex-vocalista, do grupo musical se apresenta neste sábado (8) em um estabelecimento na Zona Centro-oeste da capital.

Em março de 2011, um show que a banda Restart faria em Manaus foi cancelado “por razões de ordem pública”, por conta de uma declaração do baterista da banda, Thomas, sobre o estado do Amazonas.

Pouco mais de uma década depois, Pe Lanza visita o estado, desta vez em carreira solo, mas com o repertório cheio de nostalgia com os maiores sucessos do Restart.

Para o cantor, conhecer a capital amazonense e ser acolhido por admiradores, mesmo após a polêmica, traz mais tranquilidade. “É uma sensação é de alivio poder conhecer a galera daqui, mesmo depois de tanto tempo. É o que eu costumo dizer: antes tarde, do que mais tarde”, brincou. Após toda a repercussão negativa, na época, a banda Restart chegou a divulgar um vídeo em que se desculpa pelos comentários do baterista.

“Infelizmente tudo aquilo que aconteceu acabou sendo um erro do Thomas, ele acabou não usando as palavras da maneira certa, acabou pisando feio na bola. Mas é legal que a gente tenha essa oportunidade, igual estou tendo agora, de conhecer a galera, de colocar os pingos nos ‘is’, de reconstruir uma relação bacana”, disse Pe Lanza.

15 anos de Restart

A banda Restart ficou conhecido pelo estilo colorido das roupas e pelo som intitulado “happy rock”. O grupo lançou sete discos, sendo três em português, três em espanhol e um em inglês. Entre as canções mais famosas do grupo estão “Recomeçar”, “Vou cantar”, “Levo comigo”, “Menina estranha” e “Amanhecer no teu olhar”.

No dia 24 de setembro deste ano, durante uma participação no quadro ‘Sobe o Som’ do ‘Caldeirão com Mion’, Pe Lu, ex-guitarrista do Restart, falou sobre a possibilidade do retorno da banda para comemoração 15 anos da banda, em 2023.