Peão morre pisoteado por touro durante treino de rodeio em Sena Madureira

Um acontecimento trágico foi registrado na madrugada deste sábado (22) na cidade de Sena Madureira. Um jovem identificado até agora como Neto Farias, de apenas 19 anos de idade, foi a óbito após sofrer ferimentos durante um treino na tarde desta sexta-feira (21).

De acordo com informações do grupo Radar 104, Neto é peão de rodeio e foi pisoteado por um touro quando realizava um treino. O mesmo foi ferido na região do abdômen.

Após o acidente, Neto foi socorrido e encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, entretanto, apesar dos esforços da equipe médica não foi possível reverter o quadro.

O velório ocorrerá na Igreja Nova Geração, próximo ao Estádio Marreirão.