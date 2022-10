Pedro Longo agradece votos e parabeniza PDT: “Por 200 votos não fizemos 5 deputados”

Reeleito deputado estadual com 7.732 votos, obtendo a primeira colocação dentro do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Pedro Longo usou sua fala na tribuna da Assembleia Legislativa para agradecer a confiança dos acreanos.

O deputado acredita que os expressivos votos são resultados do seu trabalho como líder do governador Gladson Cameli na Casa.

“Eu creio que a forma como agimos aqui como líder do governo foi importante para que obtivéssemos esse resultado. Sempre com diplomacia, respeito às opiniões e instituições, especialmente esta casa. Felizmente, a população compreendeu que nem sempre as pautas defendidas eram as mais simpáticas, mas fazíamos de boa fé, acreditando que eram importantes para que o Governo fizesse seu trabalho”, destacou.

Longo parabenizou os colegas reeleitos e reconheceu o trabalho de Luiz Tchê, presidente do seu partido que fez quatro deputados “e por 200 votos não fizemos o quinto”, disse.