Pedro Longo destina emendas para associações da causa animal em Rio Branco

O deputado Pedro Longo tem como uma de suas lutas no mandato o apoio à proteção dos animais. Por esse motivo, decidiu destinar emendas às associações Amor a Quatro Patas (AQP) e Patinha Carente.

Nesta quinta-feira (27), o líder do Governo na Aleac recebeu a representante da AQP em seu gabinete para oficializar a destinação.

As organizações atuam no resgate e cuidado de cães e gatos em situação de rua na capital acreana. Além disso, realizam campanhas de adoção que têm salvado inúmeros animais.

“Não basta apenas a nossa atitude humana de ajudar cada bichinho que encontramos em situações difíceis nas ruas, é preciso que as instituições que oferecem cuidados a eles sejam apoiadas”, destacou o deputado.

“Pensando nisso, destino uma parte das emendas do nosso mandato para ajudar essas entidades que fazem um trabalho tão importante”, finalizou.

Os recursos devem ser aplicados na compra de ração, produtos de higiene e saúde, além da manutenção dos espaços em que os bichinhos ocupam como lares provisórios.

Outras entidades também deve ser beneficiadas com as emendas do deputado Pedro Longo.