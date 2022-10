Pescador grava vídeo beijando sucuris durante acasalamento, e polícia faz alerta

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Um homem foi gravado beijando sucuris enquanto as serpentes acasalavam às margens de um rio em Mato Grosso do Sul. O vídeo foi enviado ao g1 pelo próprio pescador que aparece no registro próximo aos animais silvestres. Polícia Militar Ambiental (PMA) faz alerta sobre a atitude. Assista acima.