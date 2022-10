Pesquisa CNT: Lula tem 53,5% e Bolsonaro, 46,5% dos votos válidos

No total de votos em cenário estimulado (em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores), Lula tem 48,1%, e Bolsonaro, 41,8%. Votos nulos e em branco totalizam 6%, e eleitores indecisos são 4,1%, de acordo com a pesquisa. O instituto ressaltou que a escolha do candidato é considerada definitiva por 95,1% dos eleitores de Bolsonaro, e por 94,2% dos cidadãos que pretendem votar em Lula.

Bolsonaro tem 50,1% de rejeição, e Lula, 44,4%. Ambos os candidatos apresentaram redução dos índices de rejeição. No cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados aos entrevistados), Lula apresenta 46,4%, e Bolsonaro vem com 40,6%. Votos nulos e em branco somam 6,3%, e eleitores indecisos, 6,7%. Comparado ao último levantamento do mesmo instituto, divulgado em 30 de setembro, antes do primeiro turno, Lula oscilou dois pontos percentuais para menos, enquanto Bolsonaro cresceu um ponto no cenário estimulado de votos totais. A diferença entre eles, que era de nove pontos percentuais na pesquisa anterior, reduziu-se a seis pontos na disputa em segundo turno. A pesquisa fez 2.002 entrevistas entre 14 e 16 de outubro de 2022, e informa margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 05514/2022.