Pesquisa Datafolha: Lula tem 49% no 2º turno, e Bolsonaro, 44%

Nos votos válidos, a sondagem apontou que Lula tem 53%, e Bolsonaro, 47% (veja o infográfico abaixo). Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Já na pesquisa espontânea, os entrevistadores não apresentam previamente o nome de nenhum dos dois candidatos. Nesse cenário, Lula aparece com 46%, e Bolsonaro, com 41% (veja infográfico abaixo). Além disso, 2% responderam “candidato do PT”, e 1% respondeu “22”. Brancos e nulos somaram 6%; outros 3% disseram que não sabem em quem votar; e 1% dos entrevistados deram outras respostas.

Este é o segundo levantamento do Datafolha após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. Foram entrevistadas 2.898 pessoas, em 180 municípios, nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01682/2022.

No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos (48,4%), e Bolsonaro, 51,07 milhões (43,2%). O segundo turno está marcado para 30 de outubro.

Destaques da pesquisa

O levantamento mostra que Lula lidera:

entre as mulheres (51% a 42%);

na parcela dos mais jovens, de 16 a 24 anos (51% a 43%) e na faixa de 45 a 59 anos (52% a 41%);

entre eleitores com ensino fundamental (57% a 37%);

na parcela mais pobre, com renda familiar de até 2 salários mínimos (58% a 36%);

no Nordeste (68% a 27%);

entre católicos (57% a 37%);

e entre quem se declara de cor preta (59% a 34%) ou parda (52% a 42%).

Já o presidente Bolsonaro fica à frente: