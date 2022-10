Pesquisa Delta: Gladson Cameli tem 53% dos votos contra 19% de Jorge Viana

De acordo com pesquisa divulgada neste sábado (1º) pela Delta Agência de Notícias, encomendada pelo site Notícias da Hora, o atual governador e candidato à reeleição pelo PP, Gladson Cameli aparece com 53,75% das intenções de voto enquanto o segundo colocado é Jorge Viana (PT), com 19,75%.

Na sequência, vem Mara Rocha (MDB), com 8,87%; Petecão (PSD), com 5,62%; Marcio Bittar (União Brasil), com 1,62%; Professor Nilson Euclides (PSOL), com 0,88%; e David Hall (AGIR) com 0,12%. Brancos e Nulos somam 2,25%. Não souberam responder 7,12%.

Se considerados apenas os votos válidos, deixando de fora os brancos, nulos e indecisos, Gladson Cameli tem 59,31%; Jorge Viana 21,71%; Mara Rocha 9,79%; Petecão 6,21% e Márcio Bittar 1,79%. Nilson Euclides tem 0,97% e David Hall 0,13%.

Para a pesquisa, 800 eleitores foram ouvidos entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de 3,46% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Foram ouvidos eleitores de 14 dos 22 municípios acreanos, sendo eles Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá, Xapuri.