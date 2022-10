Pesquisa para presidente: Lula tem 53% dos votos válidos; Bolsonaro, 47%

Pesquisa Genial/Quaest para as eleições presidenciais de 2022, divulgada nesta quarta-feira (26), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 53% dos votos válidos, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 47%. O segundo turno das eleições acontece no dia 30 de outubro.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Nas disputas para presidente e governador, o candidato que atinge mais de 50% dos votos válidos vence o pleito.

Levando em conta os votos totais, Lula oscilou de 47% para 48% das intenções de voto, contra 42% de Bolsonaro. Os que pretendem votar em branco, nulo ou não vão votar somam 5%. Os indecisos representam 5%.

A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas de forma presencial entre os dias 23 e 25 de outubro e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR‐00470/2022.

Pesquisas eleitorais mostram uma tendência e, não necessariamente, correspondem ao resultado das urnas. Não é uma ciência exata e as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para análise do eleitor.

Segundo turno

Votos válidos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 53%

Jair Bolsonaro (PL) – 47%

Votos totais