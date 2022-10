Pesquisadores chegam à árvore mais alta da Amazônia, de 88,5 metros e cerca de 400 anos

A árvore tem altura equivalente a um prédio de 30 andares. O tamanho é um recorde para a Amazônia brasileira, que possui árvores com altura média entre 40 m e 50 m. Até então, não havia registro de espécimes com mais de 70 m na floresta.

A árvore havia sido localizada em 2019, mas os cientistas só conseguiram chegar até ela em 17 de setembro deste ano. Eles acreditam que ela tenha em torno de 400 anos.

O grupo de estudo envolve especialistas do Amapá, da Universidade Federal (Unifap), da Universidade Estadual (Ueap), e Instituto Federal (Ifap).

Para irem até a espécime, os pesquisadores ficaram 10 dias em campo na cidade de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.