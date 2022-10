Petistas derrotados no 1º turno no Acre vão às ruas de Rio Branco pedir apoio a Lula

O candidato derrotado no primeiro turno das eleições no Acre para o Governo do Estado, Jorge Viana (PT) foi às ruas nesta sexta-feira (14) e neste sábado (15) para pedir votos ao ex-presidente Lula no 2º turno do pleito de disputa pela presidência da República.

Jorge esteve acompanhado de seu vice, o ex-prefeito Marcus Alexandre, dos deputados federais Perpétua Almeida (PCdoB) e Léo de Brito (PT), além do deputado estadual Daniel Zen (PT) – que também perderam as eleições e não terão mais mandato pelos próximos quatro anos. O calçadão da Gameleira e o bairro Sobral foram os locais escolhidos para os atos de apoio ao petista.

“Hoje foi no Calçadão. Nosso sonho e nossa luta por um país mais justo e de oportunidades para todos segue. Sonhos não envelhecem. Vamos em frente com Lula presidente”, escreveu o ex-governador em suas redes sociais.

JV, com 103.265 votos, ficou em segundo lugar na disputa com o governador eleito Gladson Cameli, que obteve 242.100 votos e venceu no primeiro turno.

O candidato a presidência pelo PT, Lula é o favorito nas pesquisas de intenções de voto para o 2º turno.

“Não será com ódio, intolerância, preconceito que sairemos dessa, acredite! O amor ao próximo, sensatez, o cuidar, a tolerância, o compromisso com um mundo melhor para todos vencerá no dia 30. Lula presidente… O Brasil feliz de novo”, concluiu Viana.