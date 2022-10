Petistas fecham AV. Ceará e comemoram vitória de Lula em Rio Branco; FOTOS

Com as urnas apuradas, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito com 50,89% dos votos válidos, e no Acre, apoiadores comemoram em frente à sede do Partido dos Trabalhadores, na Avenida Ceará, em Rio Branco.

Além de centenas de eleitores, estiveram presentes também o presidente do PT no Acre, Cesário Braga, o deputado federal Leo de Brito e o ex-candidato ao Senado, Sanderson Moura. A Polícia Militar interditou parte da Avenida Ceará, próximo ao local onde estão os eleitores.

No Acre, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 70,30% e Lula teve 29,70% dos votos válidos.

Veja as fotos: