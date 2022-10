PF prende suspeitos de pornografia na internet contra crianças e adolescentes

De acordo com a PF, a operação é “destinada a repressão a crimes contrários à dignidade da criança e adolescente praticados por meio da internet com o compartilhamento de imagens pornográficas de abuso sexual de menores , bem como eventual produção e consequente crime de estupro de vulnerável “.

No primeiro caso, onde houve o cumprimento de dois mandados de busca e um de prisão preventiva, na Zona Leste de Manaus, o suspeito é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de imagens de pornografia infantil e possível difusão das imagens. No local, foi encontrada uma câmera de vigilância apontada para cama do investigado.