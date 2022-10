Pimenta: deputado pode deixar Aleac, assumir cargo no Governo e deixar vaga para suplente

Tratativas

Passadas pouco mais de duas semanas do 1º turno das eleições gerais, as tratativas sobre a próxima legislatura não param. Os espaços já começam a ser discutidos e muita coisa pode acontecer daqui pro ano que vem.

Secretariado

Uma das principais discussões no seio governista é como fica a composição do novo secretariado de Gladson (PP) a partir de janeiro de 2023, início do seu segundo mandato. E a depender de como o seu primeiro escalão for montado, pode influenciar inclusive na composição da Assembleia Legislativa.

Pouca coisa

Apesas da expectativas, pouquíssima coisa deve mudar no primeiro escalão. Gladson está satisfeito com seu time, que garantiu a vitória do mandatário já no 1º turno no último pleito eleitoral. É como diz aquela velha máxima: “Em time que está ganhando, não se mexe”.

Herdeiro

Corre à boca miúda que um dos deputados eleitos pode ser chamado por Gladson para ser seu secretário e assim abrir vaga para um suplente. Se o nome do deputado ainda não pode ser informado, o certo é que vem de um dos partidos da base do governador. Ou seja, o suplente também vem de lá.

Arranjo

Esse tipo de arranjo é muito comum país afora. Um chefe de Executivo (prefeito ou governador) chama um parlamentar eleito para seu secretariado e abre vaga para um aliado que ocupa a suplência. Mata dois coelhos com uma cajadada só. Apesar de ser uma prática comum, não me recordo de ver alguém de mandato ocupando uma secretaria no Governo do Acre ou na Prefeitura de Rio Branco nesses últimos anos.

Eleições

Passada uma eleição, já se discute a próxima. A política é assim desde que o mundo se fez, e dessa vez não tem sido diferente. Não faz nem três semanas do 1º turno e a discussão de nomes que devem disputar a Prefeitura de Rio Branco em 2024 já ganhou força. Um pouco mais a frente, para a eleição de 2026, alguns nomes também já vem sendo colocados na mesa. Para o Governo, ainda há poucos, mas para o Senado, já há uma lista grande.

2018

Desde o 2° turno de 2018 que o Acre carrega a alcunha de estado mais bolsonarista do país. Na ocasião, o então candidato Jair Bolsonaro (PL), na época no PSL, teve 77,22% de votos no Acre. A votação foi a maior, proporcionalmente, dada a Jair Bolsonaro entre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. No mesmo ano, o estado vizinho de Rondônia também deu uma votação expressiva a Bolsonaro no 2° turno: 72,18%. O estado foi, proporcionalmente, o 3° em que Bolsonaro mais foi votado em 2018.

2022

Já no 1° turno deste ano, Rondônia e Acre ficaram em 2° e 3° lugares no ranking de votação pró-Bolsonaro, com 64,36% e 62,50% de votos, respectivamente, para o candidato à reeleição. O campeão de votos pró-Bolsonaro foi o estado de Roraima, com 69,57% da preferência do eleitorado.

Título

Para o 2° turno, que ocorre no dia 30 deste mês, os três estados do Norte devem repetir a votação expressiva que deram ao candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, no 1° turno. Dificilmente o título de estado mais bolsonarista do país escapará das mãos de um desses três.

Dois palanques

Ao contrário do Acre e Roraima, Rondônia terá disputa de 2° turno para o Governo, o que pode alavancar ainda mais a votação de Bolsonaro no estado, já que os dois candidatos na disputa são da base de apoio do presidente. O atual governador, o Coronel Marcos Rocha (UB), e o senador Marcos Rogério (PL), são bolsonaristas de carteirinha e devem inflar ainda mais a já expressiva votação do presidente no estado. Rondônia tem tudo pra ser o campeão de votos pró-Bolsonaro neste pleito.

Pesquisas

A 4 dias do 2º turno das eleições presidenciais, será realizada no domingo (30), a vantagem de Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) varia de 0,4 pontos percentuais, na Paraná Pesquisas, a até oito pontos percentuais, na Ipec (ex-Ibope). Se Lula aparece na frente em todas as pesquisas até aqui, a diferença fica no percentual que cada um presidencial tem apresentado. O levantamento com todas as pesquisas foi feito pelo portal Poder360 e pode ser conferido AQUI.

Premiada

A procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Patrícia de Amorim Rêgo, foi a vencedora do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial da 6ª Edição do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça. O prêmio veio na categoria Liderança Exponencial, segmento Ministério Público e Órgão de Controle, na tarde da última terça-feira (25), em Brasília.