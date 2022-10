Pimenta: no Acre, petistas intensificam campanha de Lula nos últimos dias antes das eleições

Tá chegando

A cinco dias de uma das eleições mais importantes da história do Brasil, as campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e de Lula (PT) estão jogando com todas as armas que tem em mãos para conseguir mais votos do que o adversário. No Acre, apesar de representar apenas 0,37% do eleitorado nacional, as campanhas seguem em ritmo acelerado.

Intensificou

Apesar do nome de Lula – e de qualquer outro do PT- sofrer forte resistência no Acre, a campanha do ex-presidente vai intensificar as atividades de campanha nos últimos dias para tentar fazer mais votos do que os 129.022 conseguidos no 1º turno.

Agenda

Na agenda de atividades da campanha petista, a quarta-feira (26) será de treinamento de fiscais e delegados, e a quinta (27) de comemoração do aniversário do ex-presidente, o LulaDay, com concentração às 08h na Gameleira. A sexta-feira (28) é dia de “Sextou com Lula”, com bandeiraço às 17h, na frente do Terminal Urbano e no sábado (29), último dia de campanha, ocorre a “Carreata Lula Presidente”, com concentração às 09h no estacionamento do Arena da Floresta.

Super-heróis

Por falar em Lula, o ex-presidente recebeu o apoio, nas redes sociais, do ator norte-americano Jason Momoa, intérprete do Aquaman nos cinemas. Momoa se junta a Mark Ruffalo, intérprete de Hulk nos cinemas, no hall de personalidades internacionais que já declararam apoio ao petista.

Orçamento secreto

O presidente Jair Bolsonaro declarou na última segunda (24), em entrevista ao portal Metrópoles, que, se reeleito pretende alterar a forma como o orçamento é distribuído a partir de 2024. “O novo Parlamento ficou muito mais para a centro-direita. Eu pretendo negociar no próximo ano, se eu for reeleito obviamente, a extinção deste dito ‘orçamento secreto’. É um desgaste para todo mundo. Quem está pagando a conta sou eu”, disse Bolsonaro.

Bangu 8

O ex-deputado e agora ex-aliado de Bolsonaro, Roberto Jefferson (PTB), continuará preso. A decisão foi tomada após a audiência de custódia, que ocorreu na última segunda. O ex-deputado, que estava no presídio José Frederico Marques (cadeia de Benfica), foi transferido para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), que também fica no Rio de Janeiro.

Arrecadação

R$ 1,6 trilhão. Esse é o acumulado de 2022 com a arrecadação de impostos federais. Só em agosto, a arrecadação foi de R$ 166,3 bilhões. São os melhores resultados para o período desde 1995.

Convocados

O Governo do Acre publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira (24) a convocação de 249 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros no Acre. A convocação foi determinada pela magistrada Zenair Bueno, a partir de uma ação pública do MPAC. Um alívio para os aprovados no cadastro de reserva do último concurso do CBMAC.

Mesa

Mesmo a três meses das eleições da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre, que devem ocorrer no dia 1 de fevereiro de 2023, a discussão de nomes para a presidência da Casa e para compor a mesa, já começaram a ser articulados. A Aleac teve uma renovação de 50% para a próxima legislatura e os novos deputados não querem ficar de fora,

Cavando espaço

Ao ContilNet, os novos deputados Tadeu Hassem (Republicanos) e Emerson Jarude (MDB) confirmaram que seus partidos tem interesse e devem compor a nova mesa diretora eleita pela Casa. O partido de ambos elegeu três deputados e tem força pra negociar bons espaços.