Pimenta no Reino: novo governo Gladson deve ter poucas mudanças no 1° escalão

Time que tá ganhando

Na política e no futebol é comum escutar que em time que tá ganhando não se meche. Se prevalecer essa máxima, o governador reeleito Gladson Cameli (PP) deve promover pouquíssimas mudanças no seu primeiro escalão. Afinal, a vitória no 1° turno com boa margem de diferença pode ser lida como um recado do povo do Acre de que o Governo Gladson está indo no caminho certo.

Aliados

Mesmo levando a disputa no 1° turno, o que poderia indicar uma continuidade do modelo de gestão, o governador ainda precisa sentar e negociar com os partidos da base e com a nova Aleac sobre como vai ficar o espaço de cada um no próximo governo. Lá pra dezembro é que as especulações de quem entra e quem sai vão ganhar força total.

Pastas

Mas além das discussões de novos nomes para ocupar antigas pastas, outro tema que começa a ganhar força é a criação de novas secretarias e fusões. De acordo com o próprio governo, não há nada oficial por enquanto.

Petrônio

O engenheiro Petrônio Antunes, diretor-presidente do Deracre, é um desses cargos do 1° escalão que deve permanecer onde está. Antunes é considerado por alguns membros do governo como “intocável”. Isso, graças ao trabalho que vem fazendo à frente do órgão.

Caneta

O certo mesmo é que só quem sabe quem fica e quem sai é o dono da caneta, o governador Gladson Cameli. Até o dia 1 de janeiro de 2023, data do início do seu novo mandato, tudo não passa de especulação. Como canta o fabuloso forrozeiro paraibano Flávio José, “se avexe não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada”.

Pintou um clima

O novo ‘terror’ da campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PL) é uma fala que deu durante uma entrevista, em que afirma que “pintou um clima” entre ele e adolescentes venezuelanas. Acusado de pedofilia por opositores, o presidente gravou um vídeo ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro, em que se diz indignado com a exploração do fato por grupos de esquerda.

Trabalhando

O deputado federal e senador eleito Alan Rick (UB) continua trabalhando. Alan recebeu ontem a visita do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), para tratar sobre as demandas do município. “Em novembro, nos reuniremos em Brasília para tratar da construção do aterro sanitário, através de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Também voltaremos a tratar da liberação dos recursos do FNDE para a construção e ampliação de escolas e creches e já me comprometi a destinar novas emendas para obras de infraestrutura urbana da cidade”, disse o deputado.

Parabéns

Ontem, dia 18 de outubro, foi aniversário do polêmico Cesário Braga. Presidente estadual do PT, Cesário é daqueles que não foge da luta e nem de uma boa polêmica. Parabéns, ‘companheiro’.