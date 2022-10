Pimenta no Reino: o tímido apoio do PSB do Acre a Lula e Alckmin

LulAlckmin

A chapa presidencial composta por Lula (PT) e Alckmin (PSB) foi construída, lá atrás, como um claro sinal de que a tão comentada frente ampla do campo democrático finalmente sairia do papel. Adversários políticos históricos, Lula e Alckmin se juntaram para enfrentar o presidente Bolsonaro (PL) e recuperar a normalidade democrática do país.

Negociação

Mas até a chapa ser oficializada, uma longa negociação foi feita. A principal delas foi sobre em qual partido Alckmin se filiaria, já que estava de saída do PSDB e precisava entrar em uma sigla da base de apoio à candidatura do ex-presidente. O ex-governador flertou com PSB, PSD e Solidariedade, mas no fim, optou pelos socialistas.

Acre

No Acre, o PSB decidiu que entraria na disputa majoritária desde o ano passado, antes mesmo de Alckmin se filiar ao partido e de ser oficializado como vice de Lula. O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) era o principal candidato do partido, que primeiramente optou pela disputa do Governo e depois pelo Senado.

Tímido

Mesmo com um socialista na vice de Lula, o apoio de Jenilson e do PSB acreano sempre foi tímido à chapa presidencial. Quase inexistente. Também pudera, em um estado majoritariamente bolsonarista, ter o nome ligado a Lula poderia tirar mais votos do que trazer. Pra não dizer que não falei das flores, no PSB, o único candidato a fazer defesa pública da candidatura de Lula foi o agora ex-candidato a deputado estadual Gabriel Santos, que sempre que podia estava pedindo votos para o petista.

Antes tarde…

Passadas as eleições, finalmente o PSB do Acre faz um gesto público em defesa de Lula e Alckmin. Após uma reunião de partidos do campo progressista que aconteceu na semana e não teve a presença do PSB, o partido resolveu fazer sua própria reunião de apoio a chapa lulista. A direção regional do partido se encontrou ontem para traçar estratégias de campanha para o petista. “Temos certeza que Lula eleito com Alckmin como vice, teremos um governo federal que vai olhar para nosso estado novamente”, disse o deputado estadual Jenilson Leite. Nos próximos dias, dirigentes da sigla vão participar de atividades tanto na capital quanto no interior para pedir votos para Lula e Alckmin.

Continua

Por falar em Jenilson, o parlamentar deu a entender hoje, durante discurso na tribuna da Aleac, que não pretende deixar a política. Terceiro mais votado na disputa pelo Senado, o socialista falou sobre o resultado das urnas. “Agradeço a todos os acreanos pelos 65 mil votos, pois isso representa uma grande vitória. Tivemos o voto mais consciente que um candidato ao Senado teve, pois foi aquele voto de quem enxerga nosso trabalho e nosso projeto. Nosso nome segue posto para novas disputas e à disposição para novos desafios políticos e novos embates que virão pela frente. Seguirei na política, ajudando com as ferramentas que puder e lutando para que possamos ter um Estado e um país melhor”, disse.

Carreata

A campanha de Lula no Acre preparou uma carreata em apoio ao candidato nesta quarta, 12 de outubro. A concentração se deu no Posto Trevo do bairro Tancredo Neves. “Traga sua bandeira, vamos adesivar os carros e fazer uma linda festa na cidade de Rio Branco”, dizia um trecho da convocatória.

Livramento

No Instagram, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP) disse que ganhou um livramento de Deus quando Lula (PT) foi presidente do Brasil. No vídeo, Bocalom diz que quando perdeu as eleições de 2010 e 2012, foi um livramento, por não conseguiria governar com “aquela turma”, já que não faz “acordos espúrios”.

Conversa com Deus

No mesmo vídeo, o prefeito de Rio Branco disse que depois do ‘livramento’, Deus conversou com ele e disse: “Bocalom, aguarde que eu estou preparando um presidente honesto, sério, cristão e que defende a família. Com ele no governo central, você Bocalom, vai poder fazer o que você defende e praticou quando foi prefeito em Acrelândia por três vezes”.