PM diz que série de incêndios no interior do Acre se assemelha a terrorismo

O tenente Fábio Diniz, comandante interino do 8º Batalhão da Polícia Militar, se pronunciou na manhã desta segunda-feira (10), sobre a onda de incêndios criminosos na cidade de Manoel Urbano. Em razão da guerra entre facções criminosas, ao menos três casas foram queimadas nesse último final de semana.

De acordo com ele, todas as providências pertinentes ao caso estão sento tomadas. “Trata-se de um fato gravíssimo que muito se assemelha ao terrorismo. Inicialmente, levantamos todas as informações e estamos com a nossa inteligência em Manoel Urbano. A resposta será bem firme e dura. Vamos restabelecer a ordem. Esse fato não vai ficar impune”, ressaltou.

Segundo a polícia, apesar de todo o clima de tensão provocado pelos incêndios, ninguém ficou ferido. “Os danos foram de ordem material, mesmo assim, não diminui a gravidade dos crimes”, destacou.

O tenente Fábio Diniz acrescentou, ainda, que há pouco tempo mais de 40 pessoas foram presas em Manoel Urbano pela PM e Polícia Civil, visando exatamente diluir as facções criminosas. “Além disso, foram apreendidas 20 armas de fogo, mas a nossa legislação é muito ruim. Dos 40 presos, 25 já estão no monitoramento eletrônico ou em liberdade provisória. Precisamos de leis para proteger a sociedade não o infrator”, concluiu.

Além da Polícia Militar, a Polícia Civil de Manoel Urbano também está empenhada com a meta de localizar e prender os criminosos.