PM realiza solenidade de homenagem a policiais militares em Sena Madureira

Hoje, 07 de outubro de 2022, a Polícia Militar, por meio do 8° BPM prestou homenagem ao Tenente Coronel M. Jorge, Major Chagas, Tenente Lucemir e Tenente Sena.

No ato solene, estes profissionais foram homenageados pelos policiais militares do 8° BPM e sociedade de Sena Madureira pelo excelente serviço desempenhado no batalhão.

A homenagem ao Tenente Coronel M. Jorge se deu em razão dos excelentes serviços prestados à sociedade de Sena Madureira, enquanto desempenhou a função de Comandante desta unidade, função essa exercida com responsabilidade, esmero, compromisso e cuidado com as pessoas que residem nesse município.

O Major Chagas, Tenente Lucemir e o Tenente Sena também foram homenageados, estes, por passarem para a merecida reserva remunerada depois de longos anos de serviços prestados com dedicação e responsabilidade com a sociedade acreana.

Foi um momento especial para os homenageados, seus familiares, amigos e irmãos de fardas.

Confira as fotos: