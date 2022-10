PM realiza sonho de jovem acreano com microcefalia em festa cheia de emoção; veja fotos

Wendel Leonardo Oliveira, completou 21 anos neste sábado (15) e segundo sua mãe o maior sonho dele era ganhar uma festa com o tema “Polícia Militar”, em que os policiais estivessem presente. A mãe entrou em contato com o quartel da Polícia Militar de Mâncio Lima, que não mediu esforços para ajudar a família a realizar o sonho do Wendel.

Com todo o carinho e apoio do 6º Batalhão de Polícia (6º BPM) e do 1º Pelotão de Polícia Militar de Mâncio Lima a festa foi organizada e os policiais militares de uma guarnição foi até a residência do aniversariante que é um jovem que tem microcefalia. Com a chega da guarnição na festa de aniversário Wendel chorou de emoção e recebeu o carinho dos policiais.

Veja a bela festa de aniversário preparada para o jovem Wendell carregada de muita alegria e emoção tanto do aniversariante, familiares e também dos policiais que abrilhantaram a festa e realizaram o sonho do jovem.

Polícia Militar, nossa família serve sua família!