Polêmica: deputado no Acre diz que foi traído e aponta causa de derrota nas Eleições

O deputado estadual Neném Almeida (Podemos) disse que sua derrota na última eleição, quando tentou se reeleger, foi culpa do partido, afirmando ter tido uma votação histórica, com 6 mil votos.

“Infelizmente o partido tinha uma chapa fraca”, disse o deputado durante discurso na sessão desta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa. “Fiquei num partido onde eu fui o que menos recebeu recursos, pessoas que nunca foram para rua receberam mais. Fui para forca, mas continuei com meu caráter”.

Mesmo assim, Almeida agradeceu a população. “Estou mais feliz ainda por saber que eu lutei contra tudo e todos, contra o sistema e à favor do povo. Eu lutei contra o dinheiro, sozinho, mas graças a Deus a população soube reconhecer o meu trabalho. 6 mil votos não é para qualquer um e 4 mil votos só na capital não é para qualquer um, mas o sistema queria tirar um deputado que fala o que precisa e o que o povo quer”, disse o parlamentar.

Apesar de reclamar de um sistema que segundo ele é sujo, faria “tudo de novo”, referindo-se à sua forma de fazer política. “Eu faria tudo de novo, pois tem aqueles que confundem felicidade com dinheiro e para mim não, paz de espírito para mim é deitar no travesseiro com a consciência tranquila e isso acontece comigo”, afirmou.

O deputado garantiu que mesmo sem um mandato continuará denunciando o que for preciso para ajudar o povo. “Os que tentaram me calar, saibam que não conseguiram. Eu vou montar um podcast juntamente com meu amigo Rui Oscar, que foi secretário da CGE, onde quem terá a voz será o povo”, finalizou Neném Almeida que disse que não vai desistir de voltar a ocupar uma cadeira na Aleac.