Polícia apreende cinco armas de fogo em Sena Madureira; Duas pistolas estavam com criminosos

Após sucessivos ataques promovidos por facções criminosas, as forças policiais vem realizando desde a última sexta-feira (14), uma verdadeira varredura nos bairros de Sena Madureira. A ação conta com a Polícia Militar, Polícia Civil, COE e Gefron. Pelo menos cinco armas de fogo foram retiradas das mãos dos infratores, além de farta quantidade de munição.

No bairro Bom Sucesso, os policiais apreenderam duas pistolas, sendo uma calibre 380 e a outra 9 mm. Na ocasião, dois criminosos foram presos em flagrante e encaminhados à unidade de segurança pública.

Já no Segundo Distrito, três armas foram apreendidas (duas garruchas e uma escopeta), além de munições.

Na Praia do Amarílio, as forças de segurança capturaram três infratores que estariam ameaçando as pessoas que passavam pelo local.

A intervenção das forças policiais surtiu efeito, visto que, no decorrer do final de semana nenhuma ocorrência de maior potencial ofensivo foi registrado em Sena Madureira.