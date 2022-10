Polícia investiga suposto abuso sexual contra bebê de 6 meses que morreu

Está preso o pai do bebê de seis meses que faleceu na tarde último sábado (15), em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O homem foi detido por abandono de incapaz.

Ao chegar com a criança à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Petrolândia, em Contagem, o homem informou que o bebê estava com os lábios roxos e desfalecidos. A equipe médica tentou reanimar a vítima durante 40 minutos, mas não teve êxito.

Segundo relato da Polícia Militar, a equipe médica constatou sinais de violência sexual na vítima.

O pai contou aos militares que estava na casa do irmão enquanto o filho dormia no andar de baixo. Quando retornou, percebeu que a criança estava sem respiração e com um pedaço de plástico no perto do rosto.

A Polícia Civil ouviu os envolvidos e investiga o caso.

Veja nota na íntrega da PC:

Assim que acionada, neste sábado (15/10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deslocou a perícia técnica, com investigador, à residência do pai da vítima, em Betim, onde foram realizados todos os levantamentos de local e os trabalhos periciais, iniciando a investigação.

Por meio da Central Estadual do Plantão Digital, o pai, responsável legal, de 34 anos, foi ouvido e autuado em flagrante por Abandono de incapaz com resultado morte, crime previsto no artigo 133, §2º, do Código Penal. As investigações prosseguem pela PCMG para completa elucidação dos fatos.