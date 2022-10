Polícia prende dupla transportando mais de 10 kg de drogas em rodovia do Acre

Dois homens de 36 e 32 anos foram presos acusados de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (12). A prisão aconteceu no km 20 da BR-317, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os homens estavam trafegando em um carro modelo Chevrolet Onix, de placa QLW-8639, no sentido Epitaciolândia/Rio Branco, quando passaram em uma barreira policial no km 3 da rodovia.

Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e fugiu do local, dando início assim uma perseguição.

No km 20, o motorista do carro, que era o homem de 32 anos, acabou perdendo o controle e o veículo caiu num barranco. Durante a fuga, a todo momento a droga estava sendo jogada pela janela do carro para não configurar um crime de tráfico.

Na revista no veículo ainda foram encontrados mais 10 quilos de skunk. Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia.