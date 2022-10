Policial é atingido com vários tiros enquanto conversava em rua de Rio Branco

O sub-tenente aposentado da Polícia Militar do Acre, João Rogério da Silva, 56 anos, foi ferido a tiros na manhã desta segunda-feira (31), na Rua das Acácias, na Sapolândia, no bairro Hélio Melo, na região do Distrito Industrial, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o militar aposentado estava sentado na frente de um comércio na companhia de uma mulher, quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram encapuzados em uma motocicleta de cor preta e branca. O passageiro desceu e, de posse de uma arma de fogo, disparou várias vezes contra João, que foi atingido com três tiros, sendo um nas costas, um na boca e outro no peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou um ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos ao militar, que depois de ser atendido, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram informações sobre os criminoso e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito em prender os autores do crime.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo a polícia, o sub-tenente João Rogério trabalhou por muito tempo no Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), o que pode ser uma das motivações do crime e uma das linhas de investigação do crime.