Por vaga na final, Brasil encara Itália novamente no Mundial de Vôlei

A euforia pela vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão, na terça-feira (11/10), ainda é latente. O resultado garantiu uma vaga ao Brasil na semifinal do Mundial de Vôlei, onde as comandadas de José Roberto Guimarães reencontram outra grande rival: a Itália.

Sendo assim, nesta quinta-feira (13/10), as duas seleções medem forças pela segunda vez no campeonato para definir quem estará na grande final.

A primeira vez que os times duelaram na competição foi no início da segunda etapa. Pelo Grupo E, a partida cheia de emoções terminou com soberania brasileira por 3 x 2. Entretanto, isso não quer dizer muita coisa.

As italianas são as atuais campeãs da Liga das Nações e o título veio justamente em cima do Brasil. A Seleção ainda não tinha conseguido vencer as europeias neste ano e o confronto anterior veio com gosto de revanche para as brasileiras.

Mesmo tendo sentido a energia de vencer uma das favoritas do campeonato, não existe conforto na partida. A oposta Paola Egonu comanda o time com maestria e tem grandes chances de assumir a liderança de maior pontuadora do Mundial. Sendo assim, o grande objetivo da equipe brasileira é controlá-la, uma vez que é quase impossível parar os ataques da jogadora.

Além disso, a Itália já se mostrou um time com alto nível de voleibol, apresentando grande eficiência nos ataques e bom volume de jogo. A equipe, inclusive, liderou os grupos na fase classificatória do torneio e só perdeu para a Canarinho. Agora, depois de passar com facilidade pela China nas quartas, as italianas entram em quadra como favoritas e testam o Brasil mais uma vez.

Por outro lado, a Seleção vem em bom momento. O time perdeu apenas um jogo na competição, ainda na primeira fase, e chega com uma sequência de excelentes desempenhos, que revelaram uma equipe preparada para momentos decisivos e de extrema tensão.

Com nomes como Gabi Guimarães, Carol e Macris, o Brasil também entra com boas chances de se classificar a final e espera que a trajetória na competição traga bons frutos para a equipe.

Se a Seleção garantir vaga na grande final, a próxima adversário é a Sérvia. Caso contrário, a disputa pelo bronze será contra as americanas. Brasil e Itália se enfrentam nesta quinta, às 15h. A transmissão da partida será feita pelo SporTV 2.