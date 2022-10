Postos do CadÚnico têm filas e brigas; prazo para atualizar dados acaba nesta sexta

Belém

Beneficiários do CadÚnico na Grande Belém enfrentam muita fila na manhã desta quinta-feira para atualização das informações na sede do CAD Único em Belém.

Algumas pessoas passaram a noite na fila e levaram papelões para tentar ter uma noite menos desconfortável na espera para garantir senha. Outras usaram guarda-chuvas como forma de se proteger do sol e do calor na capital paraense.

“Cheguei às 9h da noite com minha filha, para recadastramento. Ela trabalhava e não teve tempo de fazer antes”, afirmou Márcia do Espírito Santos Martins, quando a filha conseguiu entrar no CAD para ser atendida.

Natal

Em Natal, beneficiários do Auxílio Brasil e de outras programas sociais voltaram para casa sem atendimento depois de horas na fila e relatam que apenas 30 fichas foram distribuídas na unidade do CadÚnico da Ribeira, zona leste da capital do Rio Grande do Norte.

Pessoas que chegaram por volta das 6h disseram que só foram informadas que não seriam atendidas cerca de três horas depois, por volta das 9h.

“Aqui não tem atendimento para a gente. Eu vim terça-feira passada, vim quarta, vim quinta e não fui atendida. E vim agora e não vou ser atendida de novo. Vou ter que voltar a pé para casa, porque não tenho dinheiro mais. O que eu tinha, usei para comer, porque estava com fome”, contou a auxiliar de cuidador Maria José.

E se não atualizar?

A falta de atualização dos dados do Cadastro Único pode levar à suspensão de benefícios e posterior cancelamento. Se os registros não forem regularizados, as famílias podem ser excluídas do Cadastro Único a partir de julho de 2023. As informações são utilizadas ainda pelos estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas.

Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática nesses programas, pois cada um deles tem suas regras específicas. Mas é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Veja os prazos

Famílias com cadastro desatualizado desde 2016 ou 2017

Para evitar o bloqueio do Auxílio Brasil:

Prazo: 14 de outubro de 2022

Para evitar o cancelamento do Auxílio Brasil e da Tarifa Social de Energia Elétrica:

Prazo: dezembro/2022