Preço da gasolina: novo reajuste surpreende consumidores; confira os valores

A inflação tem impactado a vida financeira dos brasileiros, principalmente nos estados em que os preços dos produtos acabam sendo mais altos. No caso da gasolina, a necessidade em pesquisar pelo valor mais em conta tornou-se hábito, na procura pelo posto que oferece o combustível mais barato para encher o tanque.

Mas uma boa notícia parece ter animado os motoristas, pois o mais recente reajuste do preço da gasolina trazido pela Agência Nacional de Petróleo Biocombustíveis e Gás Natural (ANP) parece ter sido uma solução para muita gente. Segundo o órgão, houve um recuo de 0,4% no preço do combustível nas bombas.

No geral, trata-se da 15ª queda consecutiva, após análise feita entre os dias 2 e 8 de outubro. A ANP consultou e analisou os preços em 13 estados de diferentes regiões. A pesquisa apresenta um comparativo de valor cobrado pelo derivado do petróleo, que também fiscalizou a ação de postos considerados irregulares.

Por que os preços dos combustíveis caíram nas bombas?

Após o reajuste, a dúvida é sobre qual será o valor da gasolina nos postos. No geral, a média de preços caiu de R$ 4,81 para R$ 4,79 o litro. Para especialistas, essa redução pode ser atribuída em razão da criação do teto de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Neste caso, foi definido um percentual entre 17% e 18% sobre os combustíveis, energia, telecomunicações e demais produtos considerados essenciais. Além disso, a Petrobras também confirmou o repasse na queda do preço da gasolina para as distribuidoras, diante da redução do preço do barril de petróleo no exterior.

Etanol vale mais a pena que gasolina?

Apesar da queda recente nos valores, o álcool segue sendo mais vantajoso em alguns estados brasileiros, como em Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Paraíba e Distrito Federal. No entanto, vale destacar que na última semana, o etanol estava mais em conta em sete estados, porém, houve um aumento no preço médio de R$ 3,37 para R$ 3,40.

É importante ficar de olho nos postos mais em conta para abastecer. O que acontece é que só vale a pena abastecer com etanol quando a diferença entre a gasolina for de 70%. Para achar esse cálculo, basta multiplicar o preço da gasolina por 0,7, na comparação como preço do álcool, que deverá ser menor no resultado final da conta.