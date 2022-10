A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul abre licitação de pregão eletrônico 030/2022 para aquisição de equipamentos de construção e veículo de carga. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 01 de novembro de 2022, 10:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.