Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Circuito Teatral na Vila Santa Luzia, BR 364

Com o objetivo de levar cultura aos lugares mais distantes do perímetro urbano da cidade de Cruzeiro do Sul, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, por intermédio da Lei de Incentivo a Cultura, levou a comunidade Santa Luzia da BR 364, o Circuito Teatral Paçoca e Jujubinha: O Mistério da Caixa Verde.

O Circuito Teatral foi realizado nas vilas Santa Rosa e Santa Luzia da BR 364 sendo proposto pelo artista Adegildo Oliveira e produzido pelo Professor Charles André sendo patrocinado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O Evento tem como público alvo crianças das escolas de ensino fundamental das referidas vilas citadas. Foram mais de 400 crianças que assistiram ao espetáculo nas comunidades.

O Secretário Municipal de Cultura Aldemir Maciel informou que são mais de R$ 150 mil reais destinados aos projetos aprovados na Lei de Incentivo a Cultura.

“No nosso município não falta cultura e esporte o ano todo. Pois temos mais de 300 mil reais investidos nas duas áreas, sendo na cultura 150 mil que financiam mais de 40 projetos culturais como este Circuito Teatral que leva a arte do teatro as vilas de nossa cidade. Cultura é conhecimento e a prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da gestão do prefeito Zequinha Lima esta levando cultura e esporte aos lugares mais distantes de nossa cidade.” Disse Aldemir Maciel.

Veja as fotos: