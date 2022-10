Prefeitura de Rio Branco constrói passarelas em parceria com empresa com foco no manejo florestal

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do gerente da empresa Agrocortex, Marcos Preto, esteve em visita a passarelas construídas e reconstruídas em bairros da capital na manhã deste sábado (22).

A visita teve como objetivo acompanhar o andamento dos serviços realizados pela Prefeitura em parceria com a Agrocortex. As passarelas visitadas nesta manhã estão localizadas nos conjuntos Esperança e Habitar Brasil.

O prefeito Tião Bocalom destacou que a parceria é fundamental para oferecer dignidade às pessoas. “Alem da construção das casas, as madeiras que a gente conseguiu deles e que só custa o frete de lá para cá são exatamente as que estão sendo usadas aqui nessas passarelas. Isso aqui é dignidade para as pessoas”.

Quanto ao alcance dos serviços, o prefeito explicou que todos os bairros que apresentarem a necessidade de passarelas serão beneficiados. Até o momento, 20 passarelas já estão prontas em 20 comunidades diferentes de Rio Branco.

A moradora Maria de Fátima Oliveira de Lima apresenta uma deficiência na perna e afirma que já caiu três vezes próximo a sua casa antes da construção da passarela, chegando, inclusive, a machucar o joelho. “Eu dependo muito dessa passarela. É uma vida muito difícil. Eu não podia nem passar aqui quando eu cheguei em 2008”, disse.

O gerente da Agrocortex, Marcos Preto, explicou que a empresa é voltada para o manejo florestal. “Todas essas madeiras que estão aqui foram produzidas dentro de todas as certificações de manejo florestal e cadeia de custódia, respeitando todas as práticas legais, fiscais, trabalhistas. E a gente fica muito satisfeito, muito feliz em ver que a gente consegue impactar a cidade de Rio Branco”.

Além das passarelas, a parceria também possibilita a construção de casas. O gerente destacou que a Prefeitura apresentou o projeto 1001 Dignidades. Com o projeto, a Agrocortex apoia a construção de casas por meio da doação de madeira para a Prefeitura de Rio Branco.

“A gente consegue transformar os nossos subprodutos que ficam em Manoel Urbano, bastante afastados dos mercados consumidores, e dar uma destinação bacana como nesse projeto. É um passo a mais, uma etapa adicional de uma parceria que vem dando certo”, afirmou.