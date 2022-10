Prefeitura de Rio Branco encerra com festa a Semana da Pessoa Idosa

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Instituto de Previdência do Município (RBPrev), promoveu, nesta sexta-feira (7), no Espaço Kaxinawá, o encerramento das atividades da Semana da Pessoa Idosa, que começaram nessa terça-feira (4).

No encerramento, além de muito forró, bolo e sorteio de prêmios, ocorreu um concurso de dança para a escolha da Rainha do senadinho 2022. O concurso contou com a participação de cinco senhoras, que escolheram seus pares para dançar forró.

A vencedora foi a aposentada Raimunda Nonata, de 74 anos, que dançou com seu esposo Francisco Barbosa, que é deficiente visual.

“Faz muito tempo que eu danço forró, o primeiro que começou eu já estava dentro.”

O aposentado Francisco Barbosa disse que dança desde os nove anos de idade.

“Dançava no seringal antes de vir para a Capital em 1997.”

Para o diretor-presidente do RBPRV, Owaldo Carrasco, a valorização da pessoa idosa é muito importante. Ele afirmou que no próximo ano o evento terá mais novidades.

“Graças a Deus a pandemia acabou e nós vamos para frente, valorizando sempre os nossos idosos. No ano que vem, estaremos aqui e, quem sabe, até a gente faça umas programações trimestrais, para poder valorizar ainda mais os nosso idosos”, concluiu.