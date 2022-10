Prefeitura de Rio Branco participa de agendas da Segurança Pública do Estado

A prefeita de Rio Branco em exercício, Marfisa Galvão, acompanhada do chefe do Gabinete Militar Municipal, Cel Ezequiel Bino, participou, na manhã desta segunda-feira (10), na sede da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de uma articulação referente a atualização do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Diversos prefeitos do estado participaram do ato.

Durante a reunião foram debatidos pontos visando a otimização da atuação da Segurança nos municípios, através da atualização do Plano, que ocorre a cada 2 anos.

“A Prefeitura de Rio Branco tem se antecipado, a gestão Bocalom tem feito investimentos contribuindo com a segurança dos munícipes, nós estamos com a minuta do próprio Plano Municipal e, também, para a criação do Conselho Municipal de Segurança Pública, que é o passo anterior a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública”, explicou o chefe do Gabinete Militar, Cel Ezequiel Bino

“O município de Rio Branco, de forma muito especial é um parceiro incondicional, e é fruto da sensibilidade do nosso prefeito Tião Bocalom”, disse o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Acre, Paulo Cézar.

Na reunião, houve também uma articulação para a criação de grupos reflexivos nos municípios, para atender autores de violência doméstica. Além da Sejusp e dos prefeitos dos municípios, também estiveram presentes no debate representantes do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública.

“É de suma importância a criação desses grupos, porque quando falamos sobre a violência doméstica, precisamos dar um tratamento a esses agressores, não adianta só a delegacia, Tribunal de Justiça ou Ministério Público fazer seu papel, precisamos fazer com que eles não voltem a cometer esses crimes”, explicou a delegada e secretária adjunta da Sejusp, Márdhia El-Shawwa.

“É uma missão que nós mulheres devemos abraçar, pois, nós sofremos muito com isso e a nossa família também. Acredito que se todas as prefeituras puderem aderir, estaremos ajudando, não só as mulheres do nosso município, mas, também, as crianças que mais sofrem com essas agressões familiares”, enfatizou a prefeita em exercício, Marfisa Galvão.