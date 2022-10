Prefeitura de Rio Branco presta assistência a família vítima de temporal no ramal Novo Horizonte

O papel da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil é prevenir e prestar socorro às pessoas vítimas de situações de desastres. Neste período do ano, com a transição da época de estiagem para o período de chuvas, o choque de massas acaba provocando vendavais e temporais, propiciando acidentes de natureza imprevisíveis. Na tarde desta quinta-feira, a Defesa Civil do Município recebeu uma chamada para prestar assistência após o desabamento de uma casa, com vítima fatal, no ramal Novo Horizonte.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Cláudio Falcão, disse que lamentam muito o ocorrido desta tarde e que trabalham constantemente para poder reduzir esse tipo de acidente.

“Viemos prontamente atender essa ocorrência, junto com o corpo de bombeiros, com a polícia técnica, e também já a assistência social do município foi avisada para poder prestar a assistência necessária à família”.

Em situações de desastres, a Defesa civil atua no local realizando uma avaliação de danos, formulando laudo, acionando em seguida a assistência social do município para verificar se a família se enquadra nos critérios de auxílio. Desenvolvendo diariamente o trabalho de conscientização, orientando a população sobre riscos e cuidados que devem ter, principalmente durante esse período do ano, o coordenador de defesa civil, faz um alerta para a prevenção de situações como esta.

“Nós compreendemos a situação de muitas pessoas que não têm a condição financeira para contratar uma assistência técnica em relação a construção, mas as construções precisam ter uma melhor segurança, para não acontecer acidentes dessa natureza, então a gente deixa o alerta aqui para as pessoas que constroem, não da maneira técnica com acompanhamento, e também em áreas que não devem ser construídas, é preciso que se pense bem para que não aconteça acidentes fatais como esse de agora”, explicou o coordenador da defesa civil.

Ele chamou atenção ainda para a possibilidade de novas ocorrências como essa durante o mês de outubro, que há ainda a previsão de muitas ventanias e temporais, onde as pessoas precisam ter muito cuidado.

“Não se expor ao perigo, se abrigar, e que esse abrigo não seja debaixo de parada de ônibus, embaixo de árvores ou fiação elétrica, dê preferência em casa, mas com um ambiente seguro, e aí nesse momento fechem as portas e janelas, para que evite rajadas de vento dentro de casa e dessa maneira a gente consegue diminuir e reduzir os perigos que nos cercam durante um temporal”, concluiu.