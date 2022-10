Prefeitura de Rio Branco realiza abertura do Outubro Rosa na Urap Maria Barroso

A campanha do Outubro Rosa visa conscientizar as mulheres e a sociedade da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante este mês as informações são intensificadas sobre o assunto e o atendimento às mulheres.

Nesta quinta-feira (6) a prefeitura de Rio Branco realizou o início das ações alusiva ao Outubro Rosa na Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Maria Barroso.

A prefeita em exercício, Marfisa Galvão, esteve presente e enfatizou a importância da prevenção. “Estou aqui muito orgulhosa porque podemos ver que as pessoas vieram e que se preocupam realmente com a saúde delas, eu pedi que todos levassem essa mensagem aos vizinhos, amigos e até mesmo aos filhos para que assim, juntos, possamos nos ajudar”, disse.

Ao longo do mês, os serviços serão ofertados de forma mais incisiva com o objetivo de atender o maior número possível de mulheres.

“Estamos intensificando os atendimentos de saúde da mulher com PCCU, consulta de enfermagem, teste rápido e solicitação de mamografia. É um trabalho que já é realizado diariamente, mas a ação é para relembrar as mulheres da importância de procurar as unidades, porque o melhor remédio sempre vai ser a prevenção”, disse a gestora da Unidade, Nanci Aguiar.

A abertura do mês alusivo à saúde da mulher contou com a apresentação do espetáculo chamado “Carcinoma”, da atriz Cláudia Toledo, que desde o ano passado lutava contra o câncer de mama e em julho deste ano recebeu a notícia de sua cura.

“O espetáculo conta a minha experiência de como passei por esse caos que é da descoberta de um câncer, tratamento, quimioterapia, ficar careca e fazer radioterapia. Então assim, são coisas que eu tento trazer da melhor forma possível e de como eu vivi realmente”, explicou.

A funcionária pública Graça Pedrosa contou que em 2013 foi diagnosticada com um linfoma que só veio vencer no final de 2017. Graça ainda reforçou que a prevenção é de fundamental importância para a manutenção da saúde.

“Eu quero falar da importância que tem esse dia, que as pessoas nunca deixem de se autoavaliar, sempre procurar o oncologista para evitar momentos difíceis na vida da gente. No qual emocionou muita gente como nessa palestra, quando a gente vive aquilo, a gente sente é tanto que eu me emocionei, muito viva”, expressou.