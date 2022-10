Prefeitura de Rio Branco recebe visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

Na semana que antecede ao sírio de Nazaré, a Prefeitura de Rio Branco recebeu nesta quarta-feira (05), a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré como forma de agradecimento e intercessão por todos.

Durante a celebração, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se emocionou ao lembrar de momentos importantes durante a gestão, com a sensibilidade de quem se preocupa em servir com amor a comunidade riobranquense.

O prefeito disse que é preciso manter a fé viva e praticar o que se acredita. O gestor se sentiu feliz em ter um grande grupo na prefeitura de trabalhadores empenhados em cuidar bem da população, do dinheiro público e que isso é praticar o evangelho.

“O evangelho nos ensina a gastar bem, não ser corrupto, ser honesto com todos, principalmente nós que cuidamos da população e precisamos usar do máximo de honestidade possível, baseado sempre na sabedoria.”

De acordo com o chefe do Gabinete Militar, coronel Ezequiel Bino, foi um momento de reforçar a fé, por meio da visita da imagem de Maria de Nazaré, e a presença do padre Manoel.

“Toda a equipe da prefeitura que aqui se mostra unida, caminha com muita fé nas direções que a prefeitura tem a cada dia, para ofertar o melhor à população.”

O reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Costa, explicou que caminhar sob a luz de velas, significa a palavra sírio, e a missão de Nossa Senhora é conduzir todos ao seu filho Jesus Cristo.

“Maria foi muito simples, mas muito grande, e grande porque ela se abriu à graça de Deus, e Deus fez grandes coisas em sua vida.”

Ainda de acordo com o reitor as atividades referentes ao sírio de Nazaré vêm acontecendo desde o mês de julho, mas que as principais estão programadas durante esta semana e aproveita para fazer um convite a todos.

“A grande celebração do sírio será no próximo domingo, dia 09. A concentração é na gameleira a partir das 16h. Teremos o encontro da imagem de nossa senhora com seu filho Jesus Cristo, e a grande procissão do sírio, da gameleira até a catedral. Venha celebrar o sírio de Nazaré conosco.”

Além dos servidores, participaram também da solenidade os secretários municipais, Valtim José, da Casa Civil, Nabiha Bestene da Educação, Carlos Nasserala do Meio Ambiente, Cid Ferreira, Finanças e Infraestrutura e Joabe Lira, Cuidados com a Cidade. Os diretores presidentes da Emurb, Assis Benvindo e do Saerb, Enoque Pereira. O coordenador da Defesa Civil, ten cel Cláudio Falcão e o assessor especial para Assuntos Jurídicos, Jorge Bezerra.