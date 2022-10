Prefeitura detecta vazamento na rede de distribuição de água no Tucumã e resolve o problema

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) detectou, nesse domingo (16), o problema do vazamento na rede de distribuição de água que abastece os bairros Tucumã I, II e III.

De acordo com os moradores, o problema já persistia há cerca de uma semana. Uma equipe do Saerb esteve no local e no domingo conseguiu saber exatamente em que ponto estava ocorrendo o vazamento.

Imediatamente o trabalho de recuperação da rede começou e no mesmo dia o problema foi solucionado.

“A situação no Tucumã já foi corrigida e o abastecimento de água já está normalizado”, garantiu o diretor-presidente Enoque Pereira.