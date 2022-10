Prefeitura encerra Dia do Servidor com corrida e homenagem a servidores antigos

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa (SMGA), Fundação Garibaldi Brasil e RBTrans, realizou na manhã desta sexta-feira (28), a tradicional corrida que celebra o Dia do Servidor Público.

A largada aconteceu no Teatro Plácido de castro, com um percurso de 3 km. De acordo com o secretário municipal de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, eram mais de 140 inscritos, mas a chuva fez com que alguns desistissem.

“A gente volta com a corrida depois desse período de pandemia, ficamos felizes com os que vieram.”

Em menos de 14 minutos o primeiro colocado na categoria masculina, surge no ponto de chegada, em frente à prefeitura.

Antônio Soares, servidor da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, já participa de atividades como essa há treze anos.

“É uma emoção legal! É o mesmo que fazer um gol, você vem correndo e sabe que vai chegar em primeiro lugar, o coração bate forte!”

Francisca Souza, servidora lotada na Secretaria Municipal de Educação (seme), afirma já ter participado de várias corridas, mas não como campeã.

“Chegar em primeiro lugar foi a primeira que eu cheguei, a sensação é ótima!”

Ainda em comemoração ao Dia do Servidor, a prefeitura homenageou dois colaboradores, que há 50 anos prestam serviços ao município.

Dona Maria Celia é professora e fez parte do primeiro concurso para professores do município. lotada na escola Padre Diogo Feijó, que na época era municipal, ela falou sobre as dificuldades que enfrentava para trabalhar. Segundo ela, morava longe da escola, não tinha ruas e havia ônibus, o único jeito era ir caminhando.

“Foi muito cansativo, mas prazeroso, quando víamos o resultado do trabalho, expressado naquelas crianças, compensava tudo. Eu fico muito feliz por ser homenageada, por ser reconhecida, porque reconhecimento tem que ser em vida.”

O auditor fiscal, Idelci Barreto de Matos, explicou que chegou aqui em maio de 1972 e hoje se diz grato ao prefeito Bocalom, a equipe dele, a imprensa aqui presente e a sua família.

“Deus é maravilhoso, ele reservou esse espaço para que eu guarde comigo uma lembrança para sempre. Obrigado por tudo!”

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que sua gestão está prestigiado o servidor e estimulado a prestar o melhor serviço possível à comunidade, segundo ele, a homenagem de hoje é simples, mas de coração.

“Nossa gestão olha para o trabalhador, como o grande agente transformador. Precisamos fazer as verdadeiras mudanças aqui na prefeitura de Rio Branco, por isso a gente os trata com carinho!”