Prefeitura fará força tarefa para tentar concluir obras de infraestrutura no Tropical dentro do prazo previsto

O Tropical, que há muitos anos sofria pela falta de infraestrutura nas ruas, é um dos muitos bairros da capital que a prefeitura de Rio Branco tem realizado obras. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), está no local realizando a intervenção em pelo menos 4 ruas com tapas buracos, remendo profundo, troca de solo e fazendo o recapeamento com asfalto.

O trabalho que começou no dia 1 de agosto, tem um prazo de entrega de 120 dias. O problema é que o solo da região é muito instável, segundo os técnicos da Seinfra, dificultando assim, a abertura de valas que chegam até cinco metros de profundidade. Um outro problema encontrado são obstáculos como postes de energia elétrica que precisam ser removidos pela Energisa e colocados em outros locais, o que dificulta e atrasa ainda mais a conclusão do serviço.

O subsecretário da Seinfra, Giuliano Ribeiro esteve no local da obra conversando com os moradores para explicar a situação. Segundo ele uma força tarefa será criada para que a obra seja entregue na data certa.

“Nós vamos fazer uma força tarefa maior para darmos um planejamento e uma satisfação maior para os nossos contribuintes, os moradores aqui da região e a todos que usufruem aqui dessa via”, concluiu.