Premier League promoverá campanha pela causa LGBTQIA+

Todos os capitães usarão braçadeiras com arco-íris, além das placas de publicidade e as flâmulas, que também terão mensagens, demonstrando apoio pela inclusão de todos os gêneros dentro do futebol.

Desde 2018, a Premier League promove ações contra a LGBTfobia junto à instituição de caridade Stonewall. A campanha visa tornar o esporte um ambiente mais acolhedor.