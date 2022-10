Presa por matar marido, mulher fez vaquinha para pagar enterro

Suspeita de ter matado o marido no Alto da Boa Vista, bairro do Rio de Janeiro, Andreia Ramos Cortes teria feito uma vaquinha para o sepultamento da vítima, apesar do seguro de vida cobrir os gastos com o enterro.

O motorista de aplicativo Alberto de Oliveira Gomes foi encontrado morto no dia 4 de outubro em avançado estado de decomposição, depois de desaparecer por mais de uma semana. A esposa dele, Andreia, e o pai de santo dela, Marcos Filipe Oliveira, foram presos de forma temporária pela Polícia Civil nestsa quarta-feira (19/10), por suspeita de envolvimento no crime. Dinheiro do seguro Um dos filhos de Alberto e enteado de Andreia relatou na Delegacia de Homicídios que a madrasta chegou a pedir contribuições financeiras para o velório e enterro, apesar do seguro de vida cobrir. Existe a suspeita que o dinheiro do seguro, apólices que somam R$ 600 mil, foi a motivação do crime, segundo reportagem do jornal O Globo. Uma outra pessoa disse em depoimento que Andreia teria pedido para desenterrar o corpo ocultado de Alberto, pois sem a confirmação da morte não seria possível receber o valor. O delegado Alexandre Herdy disse ao Globo que Marcos nega o crime, mas confirma que reiterou um álibi para Andreia a pedido dela, de que ela estava em determinado local no possível momento do crime. Uma perícia nos restos mortais da vítima ainda devem confirmar a causa da morte e a polícia requisitou uma análise do histórico dos celulares dos suspeitos.