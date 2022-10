Presidente do PT teme radicalização dos movimentos bolsonaristas no Acre

O fechamento de rodovias no país por caminhoneiros descontentes com a derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que já chegam a mais de 11 bloqueios em 11 estados da federação, inclusive no Acre, que pode ser o início da radicalização que deve tomar conta do país para criar dificuldades para o PT e o presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva até mesmo na transição de Governo. Este é o temor da direção nacional do partido em observações aos diretórios estaduais, principalmente em relação a regiões como o Acre, onde o “bolsonarismo” obteve mais de 70% dos votos no último domingo. O temor é que Bolsonaro, que a exemplo do que fez o ex-presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, não passou a faixa presidencial ao eleito Joe Bidem, faça o mesmo e sonegue informações no período de transição.

A preocupação foi manifestada também em Rio Branco, pelo presidente do diretório regional do PT no município, professor Manuel Lima. “Pelo histórico do comportamento antidemocrático do presidente durante os últimos quase quatro anos, de afrontar a democracia e de achar que está certo apenas o que ele pensa, existe, sim, esta preocupação”, disse Lima. “A sorte é que, logo após as eleições, houve manifestações dos chefes dos demais poderes, reconhecendo a lisura da eleição, com a demonstração de que essas instituições estão funcionando e que o comportamento de Bolsonaro pode até tumultuar, mas o PT saberá como vencer”, disse.

Para o dirigente do PT local, se o “bolsonarismo” quiser questionar a eleição do último domingo (30), como vêm fazendo os caminhoneiros nas últimas horas, deve questionar também todo o processo no primeiro turno. “No primeiro turno foram eleitos deputados, senadores e governadores bolsonaristas cujas eleições não estão sendo questionadas. Se o Bolsonaro não aceitar o resultado do segundo turno, que se questione também o primeiro”, acrescentou Manuel Lima.

Mesmo assim, o PT nacional trabalha com a perspectiva de que terá pela frente uma transição muito difícil. Há receio de que “bolsonaristas” radicais também criem confusão no dia da posse, em 1 de janeiro de 2023, na tentativa de reproduzir em Brasília cena semelhante à invasão do Capitólio, em Washington, no ano passado.

Fontes petistas revelam que tais preocupações foram discutidas em conversas reservadas entre emissários de Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) antes mesmo do resultado das eleições. A cúpula do PT teme ainda que Bolsonaro, com a caneta na mão e poder de editar medidas até o fim do ano, deixe a conta de novas despesas para o sucessor pagar, com as chamadas pautas bombas.

O gabinete da transição deve ser coordenado pelo ex-ministro Aloizio Mercadante, que comandou o programa de Governo. A presidente do PT Gleisi Hoffmann, e a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, também integrarão a equipe a ser instalada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

No Acre, o ex-senador e ex-governador Jorge Viana também estaria se movimentando para ter espaço no gabinete de transição com informações sobre mudanças climáticas e Amazônia, assuntos nos quais se apresenta como especialista. O presidente eleito pode indicar até 50 pessoas para ocupar cargos especiais de transição governamental, com salários que vão de R$ 2.701,46 a R$ 17.327,65. Cabe ao ministro da Casa Civil nomeá-las e, em tese, os titulares dos órgãos e entidades da administração pública são obrigados a fornecer os dados solicitados pelo coordenador da equipe.

Interlocutores de Lula preveem que, diferentemente de 2002, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso mandou que todas as repartições prestassem informações detalhadas, o petista vai encontrar uma “caixa preta” nesse terceiro mandato. “Nós não sabemos como estarão as contas públicas em 31 de dezembro”, disse o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), em entrevista nesta segunda-feira (31), em São Paulo. Ex-ministro da Saúde dos governos petistas, Padilha participou de várias conversas com empresários e representantes do mercado financeiro durante a campanha.

Em 2016, quando o vice Michel Temer assumiu a Presidência após o impeachment de Dilma Rousseff, houve muitos problemas na transição de governo. Embora Temer, que é do MDB, tenha dito que a foto emoldurada de Dilma seria mantida “em todos os recintos”, funcionários de gabinetes do Planalto e da Esplanada dos Ministérios tentaram retirá-la. Ao deslocar a imagem emoldurada, encontraram a seguinte mensagem atrás do quadro: “Conspiradores e golpistas, a História não os absolverá”. À época, o MDB de Temer acusou o PT de Dilma de “apagar” informações contidas em computadores do governo para prejudicar o novo presidente.

A lei 10.609, de dezembro 2002 estabelece que os integrantes da equipe de transição são indicados pelo presidente eleito para ter acesso a informações relativas às contas públicas, aos programas e projetos do governo. Considerada símbolo do amadurecimento democrático, a lei foi concebida no governo Fernando Henrique sob o argumento de que era necessário evitar riscos de descontinuidade de ações e serviços.

É a primeira vez, desde a promulgação da lei, que o chefe do Executivo terá de passar o bastão para seu ferrenho opositor, após uma disputa voto a voto, embalada por um clima de violência política.

O chefe da Casa Civil, ministro Ciro Nogueira, será o responsável por abrir diálogo com a equipe de Lula e encaminhar a troca de governo. Líder do centrão, Nogueira já foi aliado do PT. Em 2017, disse que Lula havia sido “o melhor presidente da história” do Brasil e chegou a classificar Bolsonaro como “fascista”. Em julho do ano passado, porém, foi nomeado para a Casa Civil e, em dobradinha com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), conseguiu alargar a base de sustentação do governo no Congresso, criando uma barreira de contenção ao impeachment.

Desde então, o ministro se tornou um dos mais poderosos do governo e virou adversário do PT. Uma ala do partido, no entanto, aposta que o pragmatismo de Nogueira falará mais alto, fazendo com que ele se reaproxime de Lula. O Cenário no Legislativo é adverso para presidente eleito, que precisará dialogar com partidos de centro em busca de governabilidade. As dificuldades a serem enfrentadas pelo novo Governo devem começar já pela transição.